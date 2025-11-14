Neçirvan Barzani, Süleymaniye'nin kuruluşunun 241. yıldönümünü kutladı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün kuruluşunun 241. yılı olan Süleymaniye’yi “kültür başkenti” ve “edebiyat ile sanatın merkezi” olarak nitelendirdi.

Neçirvan Barzani, 14 Kasım 2025 Cuma günü (bugün), Süleymaniye’nin 241. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Süleymaniye halkını kutladı.

Süleymaniye’yi “mücadele ve fedakarlık şehri”, “kültür başkenti” ve “edebiyat ile sanatın merkezi” olarak nitelendiren Neçirvan Barzani, Süleymaniye’nin Kürdistan’ın kültürel ve siyasi tarihinde “belirgin bir isim” olduğunu vurguladı.

Süleymaniye’nin bölge için taşıdığı tarihi ve sembolik önemi bir kez daha hatırlatan Neçirvan Barzani, kentin tarih boyunca Kürdistan halkı için “etkili bir şehir” olduğunu belirterek, Süleymaniye’nin “takdir ve gurur kaynağı olmayı sürdürdüğünü” vurguladı.

Mesajının sonunda Neçirvan Barzani, “Süleymaniye ve tüm Kürdistan'a ilerlemenin, kalkınmanın, refahın ve barışın devamını diliyorum.” ifadesine yer verdi.