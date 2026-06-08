Irak Ulusal Güvenlik Kurulu toplandı: Silah sadece devletin elinde olmalı

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Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi, ulusal egemenliğin korunması ve silahların devlet kontrolünde tutulması gerektiğini belirterek, Irak Hükümetinin, ülkenin toprakları ile hava sahasının hiçbir komşu ülkeye yönelik saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan’ın, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Ali Zeydi, Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulunun özel bir toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, bölgedeki güvenlik ve askeri gelişmeler ile bunların Irak'ın iç istikrarı üzerindeki olası etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda Zeydi, silahların devlet kurumlarının denetiminde ve kontrolünde olmasının "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Ülkenin güvenliğini bozmaya çalışan veya yasa dışı silah kullanan her türlü oluşum ve gruba karşı sert yasal yaptırımların uygulanması kararlaştırılırken, bu süreçte, Irak'ın ulusal egemenliğinin korunması birinci öncelik olarak belirlendi.

Irak topraklarının ve hava sahasının, komşu ülkelere yönelik saldırılar için bir üs veya geçiş koridoru haline getirilmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulanan toplantıda Zeydi, bölgenin güvenlik ve istikrarının doğrudan Irak'ın güvenliğiyle bağlantılı olduğunu, bu nedenle söz konusu dengenin korunmasının büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, bir dizi ihtiyati tedbirin alınması ve hızlı müdahale mekanizmalarının devreye sokulması talimatını verdi. Bu kararlar, bölgedeki siyasi ve askeri denklemlerde yaşanabilecek ani değişikliklere karşı koymak ve Irak'ı her türlü yıkıcı senaryodan korumak amacıyla alındı.