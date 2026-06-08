Suudi Arabistan "hava üssüne saldırı" iddiasını yalanladı

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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad yakınlarındaki bir hava üssünün hedef alındığına dair çıkan haberleri yalanlayarak, sirenlerin çalmasının sadece ihtiyati bir tedbir olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü kendisine ait resmi "X" (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "El-Harc vilayetindeki Prens Sultan Hava Üssü'nün hedef alındığına ilişkin yayılan iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Sirenlerin çalma nedenine de açıklık getiren Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bu sabah el-Harc vilayetinde siren seslerinin duyulduğunu ancak bunun, Yemen topraklarından fırlatılan ve sınra yakın bir bölgede gözden kaybolan bir balistik füzenin ardından tamamen "ihtiyati bir tedbir" olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Sözcü Maliki, fırlatılan füzenin detaylarını netleştirmek amacıyla başlatılan incelemelerin ise halen devam ettiğini sözlerine ekledi.