Başbakan Barzani’den gazeteci Helkewt Aziz için taziye mesajı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Rudaw Medya Ağı Bağdat Ofisi Müdürü ve muhabiri Helkewt Aziz’in ailesine başsağlığı diledi.
Başbakan Mesrur Barzani, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Rudaw Medya Ağı Bağdat Ofisi Müdürü ve muhabiri Helkewt Aziz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Helkewt Aziz’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini dile getiren Başbakan Barzani, Helkewt Aziz’in ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.
Başbakan Barzani, “Yüce Allah'tan merhumun ruhunu cennetle şad etmesini, geride kalanlara sabır ve metanet ihsan etmesini dilerim." dedi.
Bugün öğleden sonra, Rudaw Medya Ağı Bağdat Ofisi Müdürü ve muhabiri Helkewt Aziz, Basra vilayetine gittiği sırada yolda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.