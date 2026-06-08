Barzani Ofisi'nden gazeteci Aziz için başsağlığı mesajı

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Barzani Ofisi, gazeteci Helkewt Aziz’in vefatı dolayısıyla ailesine ve Kürdistan’daki tüm gazeteci ile basın çalışanlarına başsağlığı diledi.

Barzani Ofisi, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü, gazeteci Helkewt Aziz’in vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci Helkewt Aziz’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Kürdistan’daki tüm gazeteci ile medya çalışanlarına başsağlığı ve taziyelerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz."

Barzani Ofisi mesajın sonunda, "Yüce Allah'tan Helkewt’ın ruhunu cennetiyle şad etmesini, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve metanet vermesini niyaz ediyoruz." sözünü kullandı.