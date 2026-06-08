İran Meclis Başkanı: Kağıt üzerinde ateşkes dönemi bitti

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin sadece kağıt üzerinde kalan ve savaş meydanında ihlal edilen ateşkes dönemine son verdiğini belirterek, güven inşa etmek için gerçek bir irade ortaya konulmadığı sürece İran'ın her türlü saldırıya yanıtının yine aynı sertlikte olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Muhammed Bakır Galibaf, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü, kendisine ait resmi "X" (Twitter) hesabı üzerinden yayımladığı mesajda ülkesinin askeri stratejisindeki değişikliğe dikkat çekti.

İran Meclis Başkanı mesajında, "Ateşkesin kağıt üzerinde kaldığı, savaş meydanında ise sürekli ihlal edildiği o denklemi artık yıktık." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD ve İsrail'e seslenen Galibaf, "Güven inşa etmek için gerçek bir iradeniz olana kadar, İran'ın cevabı tam olarak bu olacaktır." dedi.

Galibaf’ın bu açıklamaları, İran'ın İsrail'e yönelik üç dalga halinde füze saldırısı düzenlemesinin ve bu saldırıların "İsrail'in Lübnan'daki ihlalleri ile Beyrut'u bombalamasına bir yanıt" olduğunu duyurmasının ardından geldi.