CENTCOM: Umman Denizi'nde ablukayı delmeye çalışan petrol tankeri vuruldu

2 saat önce

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), hava kuvvetlerinin Umman Denizi'nde bir petrol tankerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bu adım, tankerin İran'a yönelik ablukayı delmeye çalışarak ülkenin limanlarından birine doğru ilerlemek istemesinin ardından geldi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (8 Haziran Pazartesi), Palau bayraklı "(M/T Marivex)" adlı boş bir petrol tankeri, Umman Denizi'ndeki uluslararası sularda ABD güçleri tarafından hedef alındı.

CENTCOM, "(USS Abraham Lincoln)" uçak gemisinden havalanan "(F/A-18 Super Hornet)" tipi bir savaş uçağının, "hassas mühimmat" kullanarak geminin mühendislik ve dümen bölümünü devre dışı bıraktığını belirtti.

Bu saldırı, gemi mürettebatının ABD güçlerinin emirlerine uymayı reddetmesi ve İran'a doğru ilerleme konusundaki ısrarı üzerine gerçekleşti.

Açıklamada, saldırı sonucu "Marivex" adlı tankerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve artık İran'a doğru ilerleyemeyeceği belirtilirken, İran'a yönelik deniz ablukasının başladığı geçen 13 Nisan'dan bu yana askeri güçlerinin şu sonuçları elde ettiğini aktarıldı:

- İhlal gerçekleştiren 7 gemi askeri güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

- Uyarılara ve talimatlara uyan 134 geminin rotası değiştirildi.

- İnsani yardım taşıyan 42 geminin geçişine izin verildi.

Bu gelişme, ABD'nin İran'ın enerji sektörüne yönelik ablukayı sıkılaştırdığının ve savaş döneminde Tahran için gelir kaynağı oluşturabilecek her türlü deniz ticaretini engelleme kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.