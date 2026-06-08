Hakan Fidan: Savaşın geride bırakılması elzemdir

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran savaşına ilişkin, "Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir." dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10’uncu Toplantısı, Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahipliğinde Çırağan Sarayında gerçekleşti.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasındaki savaşı da değerlendirdiklerini belirten Hakan Fidan, "Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan İran ve ABD ile temalarımızı sürdürüyor, bir yandan bölge ülkeler ile yakın istişare ile çalışıyoruz." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının da bölge güvenliğini doğrudan etkilediğini belirten Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını, bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişe ile takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar, sahadaki gerilimi maalesef daha da arttırmaktadır. Karadeniz ve Azak denizinde son dönemde meydana gelene saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir."

"Enerji güvenliği her zamankinden daha hassas." görüşünü paylaşan Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, "Orta Koridor, üçlü iş birliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir." dedi.