Ukrayna: Esir takası için Türkiye ve BAE'de görüşmeler yapıldı

1 saat önce

Ukrayna’nın Rusya ile esir takasının yeniden başlatılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüşmeler yaptığı belirtildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının tekrar yapılması için Türkiye ve BAE'de temaslarda bulunduğunu duyurdu.

Rüstem Umerov, "Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir Zelenskiy) adına, bugünlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müttefiklerimizle değişim sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda arabuluculuk görüşmeleri yürüttüm." ifadesini kullandı.

Esir takası sürecinin yenilenmesi yönünde taraflar arasında mutabakata varıldığını aktaran Umerov, "Taraflar, bu görüşmeler sonucunda İstanbul Anlaşması'nın aktifleşmesi konusunda mutabakata vardı. 1200 Ukraynalının serbest bırakılmasından bahsediyoruz. Yakın gelecekte teknik istişareler yapılacak. Tüm prosedür ve organizasyon ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor." dedi.