Başbakan, Erbil Atıksu Arıtma Tesisi'nin temelini atacak

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün, Erbil’de Atıksu Arıtma Tesisi projesinin temelini atacak.

Başbakan Barzani, 16 Kasım 2025 Pazar günü (bugün) Erbil Atıksu Arıtma Tesisi projesinin temelini atacak.

Belediyeler ve Turizm Bakanlığı Su ve Kanalizasyon Genel Müdürü Ari Ahmet Kadir, projeye yönelik Kurdistan24’e açıklamalarda bulundu.

Kadir, “Bu proje sadece boyut olarak büyük olmakla kalmıyor, aynı zamanda Erbil ve sakinleri için çevresel ve sağlık açısından da büyük önem taşıyor.” dedi.

Projenin, Erbil'in Yeşil Kuşak projesi ve şu anda yeraltı suyuna bağımlı olan Sami Abdurrahman Parkı gibi halka açık parkların sulanması için önemli bir su kaynağı olacağına işaret eden Kadir, söz konusu proje sayesinde sulama suyu sağlanarak, yeraltı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

Kanalizasyonların doğal su kaynaklarına karışmasını ve yeraltı sularının kirlenmesini önlemesi planlanan projenin su kaynaklı hastalıkların yayılma riskini azaltması bekleniyor.

Temiz tarımı destekleyip, uluslararası çevre standartlarını karşılayacak olan projenin, tamamlandığında, gelecek nesiller için daha temiz, daha sağlıklı ve daha gelişen bir şehir inşa etmede de önemli bir rol oynayacağı ön görülüyor.