Fuad Hüseyin: Irak'ın petrol ihracatının durdurulması çeşitli ekonomik krizlere yol açacak

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak'ı savaş alanına sürüklemenin çok tehlikeli olduğunu ve çatışmanın boyutunu genişleteceğini vurguladı.

Fuad Hüseyin, 13 Mart 2026 Cuma günü, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgesel gelişmeler ve bunların bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerini ele aldı.

Bakan Hüseyin, Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde konuşlanmış İtalyan birliklerini hedef alma girişimini kınadığını belirtirken, Irak'ı savaş alanına sürüklemenin çok tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Irak'a güvenliğini ve istikrarını hedef alan saldırılarla mücadelede ülkesinin desteğini ifade etti.

Irak'ın petrol ihracatının durdurulmasının çeşitli ekonomik krizlere yol açacağına dikkat çeken Hüseyin ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının aksamasının büyük bir enerji krizine yol açabileceğini söyledi.

İki taraf da Irak ve İtalya arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.