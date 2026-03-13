Arakçi: Petrol fiyatları muhtemelen artmaya devam edecek

43 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, petrol fiyatlarının artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek, bunun sorumlusunun ABD ile İsrail olduğunu söyledi.

Arakçi, bugün (13 Mart 2026 Cuma) Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katıldı.

AA'da yer alan habere göre İranlı yetkili, petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğine dikkat çekerek, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade eden Arakçi, ABD ve İsrail’e işaret ederek, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.