Başbakan: Erbil Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşil Kuşak ve Yaşam Koridoru projelerinin destekçisi olacak

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Erbil Atıksu Arıtma Tesisi'nin Yeşil Kuşak ve Yaşam Koridoru projelerinin güçlü bir destekçisi olacağını söyledi.

Başbakan Barzani, 16 Kasım 2025 Pazar günü (dün) Erbil’in batısında 205 dönümlük arazide inşa edilecek Erbil Atıksu Arıtma Tesisi projesinin temelini attı.

Sosyal medya patformu X hesabından açıklamada bulunan Mesrur Barzani, "Yeşil Kuşak ve Yaşam Koridoru projelerinin güçlü destekçisi olacak Erbil Atıksu Arıtma Tesisi'nin temelini attık." dedi.

Arıtma işleminden sonra kanalizasyon sularının yeşil alan ve park sulamasında kullanılabileceğini belirten Başbakan Barzani, böylece nehir yatakları boyunca uzanan diğer Irak vilayetlerindeki su kaynaklarının korunacağını kaydetti.