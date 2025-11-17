Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu başlıyor

2 saat önce

Altıncı Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025) Başkan Mesud Barzani'nin katılımıyla yarın başlayacak.

Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek MEPS'e Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur ​​Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve farklı ülkelerden yüzlerce lider, siyasi figür, temsilci, diplomat ve akademisyen katılacak.

Irak Parlamento seçimlerinden bir hafta sonra düzenlenecek olan MEPS forumu, Irak'ın yeni Trump yönetimiyle ilişkilerinin izlediği siyasi gidişatı incelemek için eşsiz bir fırsat olacak.

MEPS2025, dünya ve Orta Doğu'daki güncel duruma ilişkin çok sayıda panel ve çalıştayı içerisinde barındıracak.