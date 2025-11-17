Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında 20 Türk askerinin hayatını kaybettiği uçak kazası, PKK'nin Türkiye'den çekilme kararının sahadaki etkileri ve Gazze'deki durum ele alınacak.

TRT'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (17 Kasım 2025 Pazartesi günü) yoğun gündemle toplanacak.

Uçak kazası

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantı gündeminin ilk sırasında, 20 Türk askerinin hayatını kaybettiği olacak. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Karakutudan çözümlenen verilerle kokpitte son dakikalarda yaşananlar netleşecek.

Barış süreci

Kabinede, barış süreci kapsamında yürütülen çalışmalar da gündemde olacak.

PKK'nin çekilme kararının ardından son durum masaya yatırılacak. Suriye ve Surite Demokratik Güçleri (SDG) başlıkları ayrı görüşülecek.

Gazze konusu

Kabine toplantısında Gazze'de insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışmalar görüşülecek. Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonu ele alınacak. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.