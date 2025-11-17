Ürdün Kralı, KDP'nin zaferinden dolayı Başkan Barzani'yi tebrik etti

4 saat önce

Ürdün Kralı II. Abdullah, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Irak Parlamento seçiminde bir milyondan fazla oy alarak elde ettiği zaferden dolayı Başkan Mesud Barzani'yi tebrik etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin Ürdün Krallığı'nın yeni Başkonsolosu Ziyad Batarisa'yı 16 Kasım 2025 Pazar günü Pirmam'da kabul etti.

Ürdün Başkonsolosu, görüşmede Kral Abdullah'ın Başkan Barzani'ye özel selam ve saygılarını ileterek, Ürdün Kralı'nın emir ve tavsiyelerinin her zaman Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkileri ve dostluğu güçlendirmek ve genişletmek olduğunu vurguladı.

Ziyad Batarisa, Başkan Barzani'yi KDP'nin zaferinden dolayı tebrik ederek, bunun KDP'nin Kürdistan halkı arasındaki konumunun ve KDP sayesinde sağlanan ilerleme ve refahın açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Başkan Barzani ise Kral Abdullah ve Ürdün Krallığı halkına zor zamanlarda Kürdistan halkına verdikleri destek için teşekkür etti ve Kral Abdullah'ı değerli bir kardeş ve dost olarak nitelendirdi.

Mesud Barzani, ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile Ürdün Krallığı arasındaki ilişkilerin ve dostluğun daha da derinleşmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede Irak'taki seçim sonrası siyasi süreç ve Kürdistan Bölgesi'ndeki iç siyasi durum da ele alındı.