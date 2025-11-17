PKK, Zap alanından çekildi

"Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız"

1 saat önce

PKK, Zap alanındaki güçlerini uygun sahalara çektiğini ve bu adımın Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışına katkı sunacağına inandığını belirtti.

Kürt Özgürlük Hareketi Yönetimi'nin Fırat Haber Ajansı’nda yayınlanan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"16 Kasım akşamı itibariyle Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır."

Söz konusu çekilmenin Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği "Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkısı" olacağı belirtilen açıklamada, "Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız. " denildi.

Açıklamada şu sözler hatırlatıldı:

"Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık."