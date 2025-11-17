Neçirvan Barzani ve İtalya Büyükelçisi Kürdistan Bölgesi'ndeki durumu görüştü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İtalya'nın Irak Büyükelçisi Nicolo Fontana ile yaptığı görüşmede, İtalya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin 16 Kasım 2025 Pazar günü Irak Büyükelçisi Nicolo Fontana'yı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre her iki taraf da oylama sürecinin başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde her açıdan yeni ve daha iyi bir aşamaya geçilmesini umdu. Taraflar ayrıca Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi sürecin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İtalya'nın Erbil Başkonsolosu Tommaso Sansone'nin de hazır bulunduğu görüşmede, ayrıca Kürdistan Bölgesi'ndeki iç durum, yeni kabinenin kurulmasına yönelik çalışmalar, Türkiye'deki barış süreci, Suriye'deki durum ele alındı.