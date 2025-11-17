İçişleri Bakanlığı: Kürdistan Bölgesi'nde trafik kazaları önemli ölçüde azaldı

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani, vatandaşları trafik projelerini kendi projeleri olarak görmeleri ve desteklemeleri çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, vatandaşları trafik projelerini desteklemeye çağırdı.

2022 yılında meydana gelen 3706 trafik kazasında 445 kişinin hayatını kaybettiği, 7250 kişinin ise yaralandığını belirten Mirani, "Resmi istatistiklere göre trafik kazaları her yıl çok sayıda can ve mal kaybına neden olmaktadır. Bu istatistikler, Kürdistan Bölgesi Hükümetini bu "beyaz terörizmi" azaltmak için pratik adımlar atmaya sevk etti." dedi.

Dokuzuncu kabinenin gündemi kapsamında trafik kazalarını azaltmak için çeşitli stratejik projeler hayata geçirildiğine işaret eden Hemin Mirani'nin açıklamalarına göre hükümetin bu konudaki çalışmalarını söyle açıkladı:

Yol projesi: 1967'den fazla yol projesi hayata geçirildi.

Hız kameralarının kurulumu: Bu sistem, hız sınırını düşürmede olumlu etki yarattı.

Güvenlik önemleri: Yaya geçit köprüleri inşa edildi.

Sürücü belgesi sisteminde reform: En önemli adımlardan biri, sürücü belgesi sisteminin reformu oldu. Eski sistemler kaldırıldı, 13 tür ehliyet içeren yeni ve modern bir sistem uygulandı.