Şifa Barzani: 2026 Newrozu'nda Kürt kültürünü dünyaya tanıtacağız

6 saat önce

Kürdistan Diasporası Konfederasyonu, 2026 Newrozu için Konfederasyon çatısı altında Almanya'da büyük bir Newroz kutlaması düzenlemeyi planlıyor.

Kürdistan Diasporası Konfederasyonu, Almanya'nın Lishtad kentinde bir toplantı düzenledi. Toplantıya Belçika, Hollanda ve Almanya'daki çoğu Kürt siyasi partilerinin temsilcileri katıldı.

Kürdistan Diasporası Genel Sorumlusu Şifa Barzani, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Başkan Mesud Barzani'nin Kürdistan Diasporası'na ve toplantı katılımcılarına sıcak selamlarını iletti.

"Kürdistan Diasporası ve Barzani Ofisinin amacı, tüm Kürtleri Kürdistan bayrağı altında görmektir." diyen Şifa Barzani, "Önümüzdeki yıl Kürdistan'ın kültürünü ve güzel yüzünü tüm dünyaya gösterecek bir Newroz kutlayacağız. Diaspora, Kürdistan'ın güzel yüzünü tüm dünyaya göstermek için el ele vermeli ve birlikte çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

2026 Newroz kutlama hazırlıkları hakkında, hazırlık komitesi sorumlusu ise Akif Hasan ise Kurdistan24 verdiği demeçte, "2026 Newroz kutlamalarına hazırlık olarak, tüm siyasi güçler, partiler, örgütler ve aktivistler bugün bir araya gelerek 2026 Newroz kutlamaları için kapsamlı bir plan oluşturmak üzere görüş alışverişinde bulundu." dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde büyük Newroz kutlamaları düzenleneceğini ama en büyük kutlamanın Almanya'da olacağını belirten Hasan, kutlamayı 65 bin kişilik bir futbol sahasında yapmaya hazırlandıklarını söyledi.