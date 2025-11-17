Güney Kore Büyükelçisi, Kürdistan Bölgesi'nin gelişimi ve refahını övdü
Güney Kore'nin yeni Irak Büyükelçisi Lee Jong-il, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme arzusunu yineledi.
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü, Güney Kore'nin yeni Irak Büyükelçisi Lee Jong-il'i kabul etti.
Mesrur Barzani, büyükelçiliğd yeni atanan Lee Jong-il'i tebrik ederken, Kürdistan Bölgesi ile Kore arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ve ilişkilere değindi.
Başbakan ayrıca ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için Lee Jong-il'e tam desteğini ifade etti.
Kore Büyükelçisi ise Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesini ve refahını övdü ve ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme arzusunu yineledi.
Lee Jong-il, Irak Parlamento seçimlerinin başarısı ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin güçlü bir ekonomik altyapı inşa etme reformlarının başarısı dolayısıyka Başbakan Barzani'yi tebrik etti.