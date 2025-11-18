Mesrur Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile bir araya geldi

3 gün önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ile Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan, Federal Konseyin kurulmasının gerekliliğini ve önemini vurguladı.

Mesrur ​​Barzani, 18 Kasım Salı günü (bugün) Duhok'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Parlamento seçimlerinin ardından Irak'taki genel durum ve yeni bir federal hükümet kurma çabaları ele alındı.

Her iki taraf da hizmet odaklı bir hükümet kurma, Irak'ta siyasi istikrarı sağlama ve tüm toplulukların haklarını koruma konusunda mutabık kaldı.

Görüşmelerin bir diğer bölümünde, anayasanın uygulanması, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümü ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısının korunması için iki taraf arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Federal Konseyin kurulmasının gerekliliği ve önemi de vurgulandı.