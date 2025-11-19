MEPS25- Mazlum Abdi Duhok'ta

2 gün önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’na (MEPS2025) katılarak bir konuşma yapacak.

SDG Genel Komutanı Abdi, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, MESP2025 için Duhok’taki Kürdistan Amerikan Üniversitesine ulaştı.

Mazlum Abdi, MEPS Forumu kapsamında bir konuşma gerçekleştirecek.

Kürdistan Bölgesi ziyareti ve MEPS2025’te Mazlum Abdi’ye Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed eşlik ediyor.

Forum öncesi Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Amerikan Üniversitesinde Mazlum Abdi ile bir araya geldi.