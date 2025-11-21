CHP lideri Özel: Siyasi tutukluların serbest kalmasını savunuyoruz

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Siyasi tutukluların serbest kalmasını, demokratik siyasetin önünün açılmasını savunuyoruz.” dedi.

Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen bir programda konuştu. CHP'nin demokrasi, adalet ve ekonomide atacağı adımlarının, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik kapısını açacağını söyleyen Özel, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey, sorunları görmezden gelen değil, onlarla yüzleşen, çözen, siyaset üreten bir anlayıştır. İç barış meselesine de bu pencereden baktık, bakmaya devam ediyoruz. Toplumsal barışımızı sağlamayı olmazsa olmaz görüyoruz. Bu nedenle, bak birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken, biz bu sorun vardır dedik, orada durmaya devam ediyoruz." sözlerini kullandı. Kayyum uygulamasının sona ermesini, siyasi tutukluların serbest kalmasını, demokratik siyasetin önünün açılmasını savunduklarını dile getiren CHP lideri, "Bu ülkede son Alevi sorunum var diyene kadar, Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu ülkede en son bir Kürt, benim sorunum var, eşitlik sorunum var diyene kadar, Kürt sorunu vardır. Bunları demokratik zeminde, adaletle, birlik ve beraberlik anlayışı içinde mutlaka hep birlikte çözeceğiz." diye konuştu.Özgür Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:"Tüm bu konuların mecliste konuşulması fikrinin de sahibi zaten biziz. Birileri milletin barış umutlarını heba ederse, hiç merak etmesinler, biz buradayız. Türkiye'ye adaleti de, demokrasiyi de, barışı da getirmeye kararlıyız.”