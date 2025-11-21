Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Süreç Komisyonunun olası İmralı ziyaretiyle ilgili, "MHP adına İmralı'ya ben gideceğim." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 18. toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Komisyonun olası İmralı ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, "Oylama yapılmalı, açık oylama yapılmalı. MHP adına ben gideceğim." ifadelerini kullandı.

Yıldız, CHP'nin konuya ilişkin değerlendirmelerine yönelik soruya, "CHP'nin kendi takdirleri. Biz tabii katılmalarını isteriz. Oy birliğiyle karar alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi. Yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları önemli bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

"Olmazsa da gidilecek değil mi?" sorusu üzerine Yıldız, "Elbette gideriz biz. Bir konuşalım, bakalım Başkan'la. 'Biz gidiyoruz' demekle gidilmez, bunun bir izni var. Bir de Bakanlığa bildirilecek. Bakanlıktan gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Bu da 4-5 milletvekili olur tahminim. Her partiden bir milletvekili. Bunu söyleyebilirim: MHP adına ben gideceğim." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, oylama yapılması gerekip gerekmediği yönündeki soru üzerine, "Komisyonda oylama yapılmalı. Mesele ciddi bir iştir. Açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini de izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir." diye konuştu.

Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün (21 Kasım Cuma günü) gerçekleştireceği toplantısında İmralı'ya ziyaret ele alınarak oylama yapılacak.

TBMM’de barış süreci çerçevesinde TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 18. toplantısını gerçekleştirecek.

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü gerçekleştirmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen 17. toplantıda sunum yaptı, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştı.