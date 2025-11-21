Süreç Komisyonu İmralı ziyareti gündemiyle toplandı

Komisyonun gündeminde bu kez İmralı'ya gidilmesi önerisi olacak.

1 saat önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı ziyareti gündemiyle toplandı.

Süreç Komisyonu bugün (21 Kasım 2025 Cuma günü) saat 14.00'te 18'inci kez toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.

Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.

Kapalı oturumda, siyasi partiler düşünce ve önerilerini paylaşacak.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İmralı'ya gitmeme kararı aldı. CHP adına açıklama yapan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.