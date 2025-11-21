CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin İmralı’ya temsilci göndermeyeceğini açıkladı.

MA'da yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin İmralı’ya temsilci göndermeyeceğini bildirdi.

CHP'li Emir açıklamasında şunları kaydetti:

"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz." dedi.

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun CHP’li üyeleriyle dün (20 Kasım 2025 Perşembe günü) toplantı gerçekleştirilmişti.

CHP Genel Merkezinde yapılan toplantıda, komisyon bünyesinde oluşturulacak heyetin İmralı ziyaretine yönelik partinin alacağı karar görüşülmüştü.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün (21 Kasım 2025 Cuma günü) saat 14.00'te İmralı ziyareti gündemiyle toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.

Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.