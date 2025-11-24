İki işçi servisinin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

9 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işçi taşıyan Resul T.'nin kullandığı minibüs ile Hikmet Ç. idaresindeki otobüs, Turgutlu-İzmir kara yolundaki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Kemalpaşa ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, otobüs ve minibüsteki 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa ve Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.