Komisyonun toplantısı ertelendi

7 saat önce

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme gündemi ile toplanması beklenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun tolantısı ertelendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) Öcalan ile yapılan görüşme gündemi ile toplanması bekleniyordu.

TBMM Başkanlığı; 21 Kasım'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmıştı.

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanılmıştı.

Oylamaya katılmayan CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurmuştu. CHP'nin ardından bir değerlendirme yapan Yeni Yol grubu da İmralı heyetine üye vermeyeceklerini ilan etmişti.

Yeni Yol Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları bir siyasi partidir. Genel başkanı eski Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'dır.

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yazılı açıklama yapmıştı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesinin olumlu geçtiği ve sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığı bildirilmişti.

Görüşmenin gerçekleştiği doğrulanan açıklamada, silah bırakma süreci, PKK’nin Türkiye’den çekilmesi ve 10 Mart Anlaşması’na yönelik soruların Öcalan tarafından yanıtlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.” denilmişti.