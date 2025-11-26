Kor Mor gaz sahasına saldırı düzenlendi
Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal ilçesindeki Kor Mor gaz sahasına drone saldırısı düzenlendi.
Kurdistan24 muhabiri Hawjin Cemal, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Çemçemal'deki Kor Mor gaz sahasına iki drone saldırısı düzenlendiğini aktardı.
Sahada siren çaldığı ve saldırılar nedeniyle Kor Mor sahasındaki gaz üretiminin durdurulduğu belirtildi.
Kurdistan24 muhabiri, saldırılar nedeniyle bir gaz deposunun alev aldığını dile getirdi.
Kor Mor gaz sahası, Süleymaniye ilinin Çemçemal ilçesine bağlı Kadirkerem bölgesinde yer almaktadır. 2008 yılından bu yana sahada gaz üretimine başlandı.