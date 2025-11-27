Planlama Bakanı: Kürdistan Bölgesi'nin nüfusu 6 milyonu aştı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Planlama Bakanı Dara Reşid, Kürdistan Bölgesi nüfusunun ise 6 milyon 519 bin 129 kişi olduğunu açıkladı.

Bakan Dara Reşid, bugün (27 Kasım 2025 Perşembe günü) düzenlenen bir basın toplantısında Kürdistan Bölgesi'nin nüfusuna dair açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi nüfusunun giderek arttığını belirten Reşid, Kürdistan Bölgesi nüfusunun ise 6 milyon 519 bin 129 kişi olduğunu kaydetti.

Dara Reşid, "Bu istatistiklere göre Kürdistan Bölgesi'nin nüfusu Irak'ın toplam nüfusunun yüzde 14,6'sından fazladır. Geçtiğimiz yıl, 38 yıl aradan sonra, federal hükümetle koordinasyon halinde başarılı ve tarafsız bir nüfus sayımı gerçekleştirmeyi başardık." dedi.