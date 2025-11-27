Mesrur ​​Barzani ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı telefonda görüştü: "Saldırganları cezalandırılmalı"

56 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırının arkasındakilerin açığa çıkarılıp adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından bugün (27 Kasım 2025 Cuma günü) yapılan açıklamaya göre Başbakanı Mesrur Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve ABD'nin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi.

Her iki taraf da, "Kürdistan Bölgesi'nde bu tür saldırıları önlemek için gerekli tedbirlerin alınması için çaba gösterilmesi ve bu terör saldırının arkasındakilerin açığa çıkarılıp adalete teslim edilmesi gerektiği" konusunda mutabık kaldı.

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi askıya alındı.