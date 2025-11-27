Başbakan Barzani, Reşad Miran'ı Puşkin Madalyası'nı kazanmasından dolayı tebrik etti

30 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Prof. Dr. Reşad Miran'ı Puşkin Madalyası'nı kazanmasından dolayı tebrik etti.

Mesrur Barzani, bugün (27 Kasım 2025 Perşembe günü) tanınmış Kürt sosyolog Prof. Dr. Reşad Miran'ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur ​​Barzani, Reşad Miran'ı çalışmaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kendisine verilen Puşkin Madalyası'nı kazanmasından dolayı tebrik etti.

Reşad Miran ise Başbakan Barzani'ye tebrikleri ve destekleri için teşekkür etti.