Başbakan Barzani: Faillerin bu suçları tekrarlamalarına izin verilmemelidir

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırıyı kınayarak, "Faillerin bu suçları tekrarlamalarına izin verilmemelidir." dedi.

Mesrur Barzani, 27 Kasım 2025 Perşembe günü sosyal medya patformu X hesabından paylaştığı mesajında, Kor Mor gaz sahasına yapılan korkakça saldırıyı şiddetle kınayarak, federal hükümeti failleri bulup adalete teslim etmeye çağırdı.

Başbakan Barzani, "Faillerin bu suçları tekrarlamalarına ve geçmişte olduğu gibi kefaletle serbest bırakılmasına izin verilmemelidir." dedi.

Mesrur Barzani, ABD ve uluslararası ortaklarını, Kürdistan Bölgesi'nin sivil altyapısını korumak için gerekli savunma ekipmanlarını sağlamaya ve Kürdistan halkına yönelik bu saldırıların önlenmesine destek olmaya çağırdı.

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durduruldu.

 
 
 
