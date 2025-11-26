Başbakan Barzani: Faillerin bu suçları tekrarlamalarına izin verilmemelidir

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırıyı kınayarak, "Faillerin bu suçları tekrarlamalarına izin verilmemelidir." dedi.

Mesrur Barzani, 27 Kasım 2025 Perşembe günü sosyal medya patformu X hesabından paylaştığı mesajında, Kor Mor gaz sahasına yapılan korkakça saldırıyı şiddetle kınayarak, federal hükümeti failleri bulup adalete teslim etmeye çağırdı.

Başbakan Barzani, "Faillerin bu suçları tekrarlamalarına ve geçmişte olduğu gibi kefaletle serbest bırakılmasına izin verilmemelidir." dedi.

Mesrur Barzani, ABD ve uluslararası ortaklarını, Kürdistan Bölgesi'nin sivil altyapısını korumak için gerekli savunma ekipmanlarını sağlamaya ve Kürdistan halkına yönelik bu saldırıların önlenmesine destek olmaya çağırdı.

هەروەها داوا لە هاوبەشە ئەمەریکی و نێودەوڵەتییەکانمان دەکەم کە ئامێری بەرگری پێویست بۆ پاراستنی ژێرخانی مەدەنیمان دابین بکەن، هەروەها پشتگیریمان بکەن لە گرتنەبەری هەنگاوی جددی بۆ ڕێگریکردن لەم هێرشانە بۆ سەر خەڵکی کوردستان و پێشکەوتنەکانمان. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 26, 2025

The usual terrorists or whoever may be behind tonight’s attacks cannot be allowed to repeat these crimes or be released on bail, as in the past. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 26, 2025

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durduruldu.