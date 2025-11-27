Fransa, Mor Mor'a yapılan saldırıyı kınadı

3 saat önce

Fransa, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınadı, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğine olan bağlılığını teyit etti.

Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel, bugün (27 Kasım 2025 Perşembe günü) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çemçemal ilçesindeki Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınadı.

Büyükelçi Durel, açıklamasında, "Dün gece Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Enerji altyapısı tüm vatandaşlara fayda sağlar. Fransa, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

بە توندترین شێواز سەرکۆنەی هێرشەکەی دوێنێی شەو بۆ سەر کێلگەی غازی کۆرمۆر دەکەم. ژێرخانی ووزە سوود بە سەرجەم هاولاتیان دەگەینن.

فەرەنسا پابەندی خۆی دووپات دەکاتەوە بۆ ئاسایشی عیراق، لە چوارچێوەکەشیدا بۆ کوردستان. — Patrick Durel (@FrPatrickDurel) November 27, 2025

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durduruldu.