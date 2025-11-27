Politika

İngiltere'den Kor Mor açıklaması: Saldırının failleri cezalandırılmalı

İngiltere, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırının faillerinin cezalandırılması çağrısında bulunarak, "Altyapının korunmasına yönelik çabaları destekliyoruz." dedi.

İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık, 27 Kasım 2025 Perşembe günü, sosyal medya patformu X hesabından paylaştığı mesajında, Çemçemal ilçesindeki Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınadı.

Büyükelçi İrfan Sıddık, "Altyapılara yönelik herhangi bir saldırı Irak'ın istikrarını ve halkının güvenliğini tehdit ediyor. Altyapının korunmasına yönelik çabaları destekliyoruz." 

Sıddık, ayrıca saldırının faillerinin cezalandırılması çağrısında bulundu.

 

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durduruldu.

Kurdistan24 ,
