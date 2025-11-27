İngiltere'den Kor Mor açıklaması: Saldırının failleri cezalandırılmalı

2 saat önce

İngiltere, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırının faillerinin cezalandırılması çağrısında bulunarak, "Altyapının korunmasına yönelik çabaları destekliyoruz." dedi.

İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık, 27 Kasım 2025 Perşembe günü, sosyal medya patformu X hesabından paylaştığı mesajında, Çemçemal ilçesindeki Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınadı.

Büyükelçi İrfan Sıddık, "Altyapılara yönelik herhangi bir saldırı Irak'ın istikrarını ve halkının güvenliğini tehdit ediyor. Altyapının korunmasına yönelik çabaları destekliyoruz."

Sıddık, ayrıca saldırının faillerinin cezalandırılması çağrısında bulundu.

ندين بشدة الهجوم الذي استهدف حقل خور مور للغاز ليلة أمس في أقليم كردستان.



إن الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية تهدد استقرار العراق وسلامة شعبه. تقف المملكة المتحدة مع الشركاء العراقيين وتدعم الجهود الرامية إلى حماية المنشآت الحيوية. نحث على محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم. — Irfan Siddiq (@IrfanUKAmb) November 27, 2025

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durduruldu.