Neçirvan Barzani: Kor Mor'a yapılan terör saldırısı ulusal güvenliğe doğrudan bir tehdittir

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kor Mor gaz sahasına yapılan terör saldırısını ulusal güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak nitelendirdi.

Neçirvan Barzani, bugün (27 Kasım 2025 Perşembe günü) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çemçemal ilçesindeki Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınadı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu terör saldırısı Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısına, kamu hizmetlerine ve ulusal güvenliğe doğrudan bir tehdittir."

Neçirvan Barzani, federal hükümet ve ilgili güvenlik birimlerinin, bu suçun tekrarlanmasını önlemek için en kısa sürede ciddi çabalar sarf ederek, gerekli tedbirler almaları gerektiğini vurguladı.

به‌ توندى سه‌ركۆنه‌ى ئه‌و هێرشه‌ تيرۆرستييه‌ ده‌كه‌م كه‌ شه‌وى ڕابردوو كرايه‌ سه‌ر كێڵگه‌ى كۆرمۆر. ئه‌م هێرشه‌ دژى ژێرخانی ئابوورى و خزمه‌تگوزارييه‌ گشتييه‌كانی عێراق و هەرێمى كوردستانه‌ و هه‌ڕه‌شه‌يه‌كى ڕاسته‌وخۆيه‌ له‌سه‌ر ئاسايش و سه‌قامگيريى وڵات.



ئه‌رك و به‌رپرسياريه‌تيى… — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) November 27, 2025

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durduruldu.