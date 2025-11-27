Politika

Neçirvan Barzani: Kor Mor'a yapılan terör saldırısı ulusal güvenliğe doğrudan bir tehdittir

kürdistan Kor Mor gaz sahası Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kor Mor gaz sahasına yapılan terör saldırısını ulusal güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak nitelendirdi.

Neçirvan Barzani, bugün (27 Kasım 2025 Perşembe günü) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çemçemal ilçesindeki Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınadı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu terör saldırısı Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısına, kamu hizmetlerine ve ulusal güvenliğe doğrudan bir tehdittir."

Neçirvan Barzani, federal hükümet ve ilgili güvenlik birimlerinin, bu suçun tekrarlanmasını önlemek için en kısa sürede ciddi çabalar sarf ederek, gerekli tedbirler almaları gerektiğini vurguladı.

 
 

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durduruldu.

Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment