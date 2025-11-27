Türkiye Dışişleri Bakanlığından Kor Mor açıklaması: Sivil altyapıya yönelik eylemleri kınıyoruz

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyıla ilgili yaptığı açıklamada, "Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz." dedi.

Sözcü Öncü Keçeli, 27 Kasım 2025 Perşembe günü, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Kor Mor gaz sahasına yapılan İHA saldırısından endişe duyduğunu belirten Keçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz, söz konusu sahada çalışan vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır."