ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Kor Mor açıklaması: Saldırının failleri derhal hesap vermeli

3 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırıyı kınadı ve Irak Hükümetini faillerin hesap vermesi için derhal önlem almaya çağırdı.

ABD Büyükelçiliği, 27 Kasım Perşembe günü, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve diğer Iraklı ortaklarımızla birlikte, Irak Hükümetini, bu terör saldırısının faillerinin hesap vermesi için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."

ABD Büyükelçiliği, Kor Mor gaz sahasını koruma çabalarına desteğini ifade ederek, "Irak egemenliğini zayıflatma girişimlerine karşı savunmanın önemini vurgulamaya devam edeceğiz." dedi.

Büyükelçilik, ayrıca tüm silahların, özellikle de İHA'ların, füzelerin ve roketlerin devlet kontrolünde olması gerektiğini vurguladı.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlenmişti.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi askıya alınmıştı.