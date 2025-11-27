UNAMI, Kor Mor'a yapılan saldırıyı federal sisteme karşı bir mesaj olarak nitelendirdi

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı federal sistemin ilkelerine olumsuz ve tehlikeli bir mesaj olarak nitelendirdi.

UNAMI, 26 Kasım'da Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı.

UNAMI'nin açıklamasında, Kor Mor'a yapılan saldırı sadece Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın tamamının çıkarlarına zarar vermediği, aynı zamanda ülkedeki federalizm kavramına doğrudan olumsuz ve tehlikeli bir mesaj verdiği belirtilti.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, ilgili tarafların bu tür ihlallerin tekrar yaşanmaması için gerekli ve uygun tedbirleri almaları çağrısı yapıldı.

UNAMI ayrıca, saldırının faillerinin kimliğinin ortaya çıkarılması ve adalete teslim edilmesi amacıyla federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında ortak bir soruşturma komitesinin kurulmasını tekdir ederek, desteğini ifade etti.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlenmişti.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi askıya alınmıştı.