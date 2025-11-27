Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığından Kor Mor'a yapılan saldırı hakkında açıklama

"Çıkarlarımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkımız var"

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, federal hükümeti anayasal, yasal ve güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırının faillerine karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, 27 Kasım 2025 tarihinde Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin talimatı üzerine üst düzey bir soruşturma komitesinin kurulduğu hatırlatılarak, "Federal hükümeti anayasal, yasal ve güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeye ve ulusal güvenliği ve ekonomik çıkarları tehdit eden bu tür eylem ve ihlallerin önlenmesi için faillere ve bunların arkasındakilere karşı derhal harekete geçmeye çağırmaktayız." denildi.

İçişleri Bakanlığı, "Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı, önceki saldırıların faillerine karşı sert önlemlerin alınmamasının doğrudan bir sonucudur. Bu nedenle, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, anayasa ve yasalar çerçevesinde güvenlik ve ekonomik çıkarları korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.