Kürdistan Bölgesi ve Irak içişleri bakanları Kor Mor'da bir araya geldi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri, drone saldırısı yapılan Kor Mor gaz sahasında incelemede bulundu.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına drone saldırısı düzenlenmişti.

Saldırının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, saldırının soruşturulması için bir komitesinin kurulmasına talimat vermişti.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmaei, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hamid Şatri'nin de katılımıyla Kor Mor sahasında bir araya geldi.

Bu saha ziyareti ve toplantının temel amacı, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı araştırmak ve failleri tespit etmektir.