Kürdistan Diasporası Konfederasyonu: Kınamalar, yaralarımızı iyileştirmeyecek

3 saat önce

Kürdistan Diasporası Konfederasyonu, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı Kürdistan Bölgesi ekonomisinin kalbine indirilmiş bir darbe ve insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirdi.

Kürdistan Diaspora Konfederasyonu Başkanı İsmail Kamil, 28 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve bunu korkakça bir girişim olarak nitelendirdi.

Konfederasyon Başkanı'na göre bu saldırı yalnızca bir boru hattına veya enerji sahasına değil, aynı zamanda insanların geçim kaynaklarına, bölgedeki barışı bozmaya ve Kürdistan'daki refahını zedelemeye yönelik doğrudan bir girişimdir.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya gerçek bir savunucu olmalı çünkü uluslararası toplumun sessizliği ve zaafı, yasa dışı grupların suç işlemeye devam etmesine olanak sağlamaktadır. Dünyayı terörden korumak için canını feda eden Kürdistan Bölgesi, terör karşısında yalnız bırakılamaz."

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlenmişti.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi askıya alınmıştı.