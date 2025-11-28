DEM Parti'den Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıya kınama

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınayarak, bölgedeki bu saldırıların ve gelişmelerin mevcut süreci aksatma girişimlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırıyı kınadı.

Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak bu saldırılara karşı olduklarını ve şiddetle kınadıklarını belirterek, bölgedeki bu saldırıların ve gelişmelerin mevcut süreci aksatma girişimlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlenmişti.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi askıya alınmıştı.