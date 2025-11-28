Mark Savaya, Şükran Günü'nde Donald Trump'ı ziyaret etti
Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret ederek Irak konusunda talimatlar aldı.
Mark Savaya, bugün (28 Kasım 2025 Cuma günü) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Şükran Günü'nde Donald Trump ile görüştüğünü açıkladı.
Savaya'nın açıklaması, Irak Hükümetine saldırının arkasındakileri acilen tespit edip adalete teslim etmesi çağrısının ardından geldi.
Trump'ın Irak Özel Temsilcisi açıklamasında, ABD'nin güçlü bir Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteği yineleyerek, tüm silahlı grupların cezalandırılması gerektiğini söyledi.