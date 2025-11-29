Barzani Yardım Vakfı, Afrin’de 200 aileye yardım paketi dağıttı

7 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), insani yardım kuruluşu (Khalsa Aid) ve Afrin Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle, Afrin'de 200 aileye yardım paketi dağıttı.

BCF, Azar Vakfı ile iş birliği içinde bir proje daha gerçekleştirdi. Barzani Yardım Vakfı'nın Afrin sınır bölgelerindeki 250 yetim çocuğa yardım etme planı kapsamında, 100 okul çantası, okul malzemesi ve kıyafet dağıttı.

Barzani Yardım Vakfı, Şubat 2023'teki yıkıcı depremin ardından Afrin'e ulaşan ilk insani yardım kuruluşu oldu. Vakıf, o zamandan beri bölge sakinlerine çeşitli yardım ve tıbbi hizmetler sunmaya devam ediyor.