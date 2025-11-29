Mesud Barzani: Barış sürecini tüm gücümüzle destekleyeceğimizi yineliyoruz

"Melaye Ciziri asla sönmeyecek parlak bir yıldızdır"

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin yeni barış sürecine desteğini yineledi ve Erdoğan ile Öcalan'a teşekkür etti.

Bugün (29 Kasım 2025 Cumartesi günü) Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldı.

Sempozyumda konuşan Mesud Barzani, "Sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Bugün, 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldığım için hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Ciziri'nin şiirleri asla eskimiyor. Ciziri'nin şiirlerine ne kadar derinlemesine dalarsanız, ona o kadar yakınlaşırsınız." sözlerini sarf etti.

"Melaye Ciziri, Melaye Ciziri asla sönmeyecek parlak bir yıldızdır." diyen Başkan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barzani Tekkesi'nda, Mevlana Şeyh Ahmed Barzani'nin huzurunda, Ciziri'nin şiirleri her zaman okunurdu. Aralarında ne kadar manevi bir yakınlık olduğunu gördüm, çünkü hakikat yolu birdir."

Başkan Barzani ayrıca Melaye Ciziri'nin birden fazla dili çok iyi konuştuğuna dikkat çekerek, "Ciziri, 1570 yılında doğmuş ve 1640 yılında vefat etmiştir, yani 70 yıl yaşamıştır ama 70 yılı bereketle, 70 yılı ilim dolu geçmiştir. Ciziri'nin şiirleri, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bildiğini göstermektedir. İlim ve irfana çok meraklı olduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Barzani, "Bu sefer parlamento, siyasi partiler ve iktidarın desteklediği yeni barış sürecinden memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halka ve TBMM'ye, en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inandığımız barışa giden kapıyı açtıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Sayın Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için tebrik ediyorum." dedi.

Barış sürecine desteğini yineleyen Mesud Barzani, "İnşallah süreç çok güzel bir sonuca ulaşacak ve herkes için hayırlara vesile olacak." ifadesini kullandı.