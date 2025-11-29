Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı: Melaye Ciziri hepimizi Şırnak'ta bir araya getirdi

4 saat önce

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'nda, "Tarih boyunca hayatımıza ışık tutan Melaye Ciziri hepimizi Şırnak'ta bir araya getirdi." dedi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, bugün (29 Kasım 2025 Cumartesi günü) Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldı.

Burada konuşan Karaloğlu, "Tarih boyunca hayatımıza ışık tutan Melaye Ciziri, bugün bu sempozyumda hepimizi bir araya getirmiş ve Sayın Başkan Barzani'nin burada bulunmasına vesile olmuştur." dedi.

Farklı yerlerden konukların katıldığı sempozyumda, Melaye Ciziri'nin barış ve bilgelik mesajları ele alınacağına işaret eden Karaloğlu, "Bugün tarihi bir hazineden bahsediyoruz; Hz. Nuh'un (a.s.) kavmiyle birlikte Cudi Dağı'na demir attığı ve oradan hayatın ve insanlığın yeniden başladığı anısını hatırlatan bir yerdeyiz." diye konuştu.