Şalaw Ali Askeri, KYB’deki görevinden ayrıldı

3 saat önce

Uzun yıllar Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) saflarında görev alan Şalaw Ali Askeri, bugün KYB Siyasi Büro üyeliğinden ayrıldı.

KYB Siyasi Büro Üyesi Şalaw Ali Askeri, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) partinin siyasi bürosunun düzenlediği toplantıda görevinden istifa etti.

Yaklaşık 49 yıl KYB saflarında farklı mevkilerde görev yapan Şalaw Ali Askeri, bugün önemli bir karar alarak, KYB Siyasi Büro üyeliğinden istifasını sundu.

Şalaw Ali Askeri’n söz konusu kararı, yakın gelecekte Mele Bahtiyar ve partinin diğer kıdemli liderleri gibi onun da KYB'den istifa etmesine yol açabilir.