Erdoğan: Hassas bir süreç yönetiyoruz

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış süreciyle ilgili “Hassas bir süreç yönetiyoruz.” açıklamasını yaparken, barış süreci ile bölgede tesis edilecek kardeşlik kuşağının bütün hesapları altüst edeceğini vurguladı.

Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.35'te başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından Erdoğan, basına konuştu.

Barış sürecine değinen Erdoğan, “Terörünün her çeşidiyle mücadelede tarihe nitelikte başarılar elde ettik. Şimdi bu mücadeleyi taçlandırmak amacıyla hassas bir süreç yönetiyoruz. Terörsüz Türkiye süreci ile ekonomik şahlanışımızın huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz.” diye konuştu.

“Şunu herkesin özellikle kan ve kaos tüccarlarının bilmesini isterim, biz ihtirasları boylarını aşanların aksine kökleri çok eskiye uzanan bir devlet geleneğine sahibiz.” diyen Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

“Aynı şekilde biz ayağına çelme takılınca yoluna engel konulunca yolu kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet de değiliz. Hele hele tehditler karşısında ürkecek, korkacak, çekinecek tehdit diline boyun eğecek, bir millet, böyle bir devlet, böyle bir ülke hiç değiliz.

Türkiye hedeflerine er ya da geç öyle veya böyle ama mutlaka ulaşacaktır. Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur.”

Barış süreci ile bölgede tesis edilecek “kardeşlik kuşağının bütün kirli hesapları alt üst edecek, asırlık oyunları bozacak yeni bir dönemin kapılarını açacağı”nı savunan Erdoğan, “Coğrafyamız artık kana, çatışmaya, teröre, kör şiddete doymuştur. 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimizin için de aynı iyilikleri murat ediyoruz.” diye konuştu.

“Terörsüz Türkiye süreci ile bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı bütün kirli hesapları alt üst edecek, asırlık oyunları bozacak yeni bir dönemin kapılarını açacaktır.”

Kürt, Arap ve bölgedeki diğer toplumların tam bir yıldır kalplerinin beraber attığını dile getiren Erdoğan, “İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecek. İster Sünni ister Şii olsun, ister Kürt ister Arap ister Türkmen olsun, Allah korusun yarın birimizin başı dara düştüğünde başkalarının değil yine birbirimizin kapısını çalacağız. Yine birbirimize sığınacağız.” ifadelerini kullandı.

“Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada daha nice asırlar boyunca kardeşçe kader birliği halinde yan yana yaşayacağız.” diyen Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin önlerine çıkan engellere rağmen stratejik öncelikleri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırına değinen Erdoğan, “Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Münhasır Ekonomik Bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz.” dedi.